Wine pairing

Wino idealnie pasuje do wielu potraw, o ile dobrze się je dobierze. Wine pairing to sztuka, która poprzez łączenie smaków kulinarnych z winem, wydobywa różnorodne aromaty. Zanim jednak przejdziemy do omówienia, jakie wino pasuje do danej potrawy, przyjrzyjmy się historii wina.

Wine pairing - krótka historia

Wino było znane na świecie już przed naszą erą. Na pierwsze jego ślady natrafiono w Gruzji, a także na terenie państwa, które obecnie znane jest jako Iran. Również Egipt oraz Grecja dobrze znali smak wina. Sam wine pairing rozsławiono w Stanach Zjednoczonych dopiero w latach 80. Dotychczas wino podawane jest jako dodatek do różnorodnych dań czy deserów, a dzięki odpowiedniemu doborowi, jego smak potrafi być niezwykle aromatyczny.

Jak dobrać wino do potrawy?

Wyróżnia się kilka rodzajów win: białe, czerwone, różowe, słodkie, półsłodkie, a także wytrawne. Każde z nich dobrze będzie komponować się z innymi smakami. Jak więc je połączyć?

Wino białe - jest orzeźwiające, dlatego często podawane jest przed posiłkiem, w celu rozbudzenia apetytu,

Wino czerwone - słodkie wino serwuje się zwykle z serami, natomiast czerwone i wytrawne wino dobrze komponuje się z daniami mięsnymi,

Wino różowe - to lekkie wino podawane jest zwykle z deserami.

Jak sam widzisz, wine pairing to naprawdę ciekawa sztuka, która wymaga dobrej znajomości smaków. Spróbuj samemu połączyć smaki tak, by wydobyć z nich aromat!