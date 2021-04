Workation

Workation pochodzi od angielskich słów work – praca i vacation – wakacje. Jest to połączenie pracy i wypoczynku, które pozwala urozmaicić czas podczas rutynowych dni. Tego typu wyjazdy są doskonałą odskocznią od codziennej rutyny, dają też zastrzyk pozytywnej energii i umożliwiają poznawanie nowych miejsc.

Zalety workation

W obecnej sytuacji pandemicznej, praca zdalna stała się w większości branży codziennością, a jednocześnie dużym ułatwieniem w pełnieniu obowiązków z zachowaniem bezpieczeństwa. Wielu z nas wykonuje wszystkie czynności tak samo, jak w biurze, jednak nie musząc przy tym ruszać się z domu. Mimo, że nie każdy jest zadowolony z tej formy pracy, to jednak dla wiele osób docenia taką formę, dzięki której nie marnujemy czasu na dojazdy do pracy i możemy pozwolić sobie na bezstresowe wykonywanie swoich obowiązków. Po tak długim czasie jednak nawet wśród największych zwolenników spędzania czasu w domowym zaciszu, izolacja daje się we znaki. W takim wypadku idealnym rozwiązaniem jest właśnie workation, pozwalające nam na pracę w pełnym wymiarze godzin tak jak dotychczas. Różnica polega na tym, ze nie pracujesz w domu, ale w odległym miejscu, czy nawet innym kraju. Popołudnia i wieczory poświęcasz na zwiedzanie lub odpoczynek na plaży. Dzięki temu łączysz pracę zawodową z wakacjami, bez konieczności wykorzystywania dni urlopowych.