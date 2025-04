Sale konferencyjne w Krakowie – Grand Ascot Hotel: Elegancja i Profesjonalizm w Centrum Miasta​

Nowoczesne sale konferencyjne dostosowane do Twoich potrzeb

Grand Ascot Hotel dysponuje czterema różnorodnymi salami konferencyjnymi, które łącznie mogą pomieścić do 130 osób. Każda z nich została zaprojektowana z myślą o funkcjonalności i komforcie uczestników:

Sala Copernicus: Największa sala o powierzchni 95 m², idealna na konferencje, szkolenia czy uroczystości rodzinne. Wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, w tym rzutnik, ekran, system nagłośnienia oraz flipchart. Klimatyzowane wnętrze i dostęp do światła dziennego zapewniają komfort podczas długich spotkań.​

Sala Einstein: Kameralna przestrzeń o powierzchni 25 m², doskonała na mniejsze szkolenia czy spotkania biznesowe. Sala oferuje klimatyzację, dostęp do światła dziennego oraz wysokiej jakości sprzęt audiowizualny.​

Sala Newton: Przytulna sala o powierzchni 15 m², idealna na spotkania w małym gronie. Wyposażona w stół konferencyjny, wygodne krzesła oraz telewizor LCD, tworzy sprzyjającą atmosferę do dyskusji i pracy zespołowej.​

Sala Edison: Najmniejsza z sal, o powierzchni 15 m², zaprojektowana z myślą o prywatnych spotkaniach czy rozmowach kwalifikacyjnych. Wyposażona w designerską sofę, fotele oraz telewizor LCD, zapewnia komfort i intymność.​

Wszystkie sale są klimatyzowane, posiadają dostęp do szybkiego Internetu (zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego) oraz możliwość regulacji oświetlenia, co pozwala na dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb wydarzenia.

Kompleksowa obsługa i wyjątkowa kuchnia

Grand Ascot Hotel oferuje nie tylko nowoczesne przestrzenie konferencyjne, ale także kompleksową obsługę wydarzeń. Doświadczeni pracownicy hotelu służą pomocą na każdym etapie organizacji – od planowania po realizację. Dodatkowo, hotel zapewnia pełne wsparcie gastronomiczne.

Restauracja Four, mieszcząca się w hotelu, serwuje wyśmienite dania kuchni europejskiej, przygotowane przez uznanego szefa kuchni. Menu dostosowywane jest do charakteru wydarzenia i preferencji gości. Restauracja może pomieścić do 70 osób, co czyni ją idealnym miejscem na lunche biznesowe czy kolacje integracyjne. Dodatkowo, hotelowy Wine & Spirits Bar oferuje szeroki wybór napojów, które mogą być serwowane zarówno w barze, jak i bezpośrednio w salach konferencyjnych.

Dodatkowe udogodnienia dla gości biznesowych

Grand Ascot Hotel dba o komfort swoich gości, oferując szereg udogodnień:​

Pokoje i apartamenty: Elegancko urządzone, klimatyzowane pokoje z dostępem do Wi-Fi, telewizorem oraz zestawem do parzenia kawy i herbaty.​

Centrum fitness i sauna: Dostępne dla gości chcących zrelaksować się po intensywnym dniu pracy.​

Podziemny parking: Dla gości przyjeżdżających samochodem hotel oferuje bezpieczny parking podziemny.​

Dogodna lokalizacja: Położenie hotelu w centrum Krakowa umożliwia łatwy dostęp do głównych atrakcji miasta oraz dogodny dojazd z różnych części kraju.

Podsumowanie

Grand Ascot Hotel to idealne miejsce na organizację konferencji, szkoleń czy spotkań biznesowych w Krakowie. Nowoczesne sale konferencyjne, profesjonalna obsługa, wyśmienita kuchnia oraz dogodna lokalizacja sprawiają, że każde wydarzenie zorganizowane w tym hotelu będzie sukcesem.​

Aby dowiedzieć się więcej lub dokonać rezerwacji, odwiedź stronę hotelu i zobacz sale na konferencje Kraków.