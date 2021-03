Gościnność w hotelu - Bardzo ważny aspekt świadczący o wartości Hotelu

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo co sprawia, że klienci wracają regularnie do wcześniej odwiedzanego hotelu? Na pewno znaczącymi czynnikami będzie tutaj wysoki komfort jaki oferuje obiekt, atrakcje w postaci basenu czy siłowni, bardzo dobre jedzenie i wiele innych aspektów. Ale oprócz tego bardzo ważna jest gościnność w hotelu, która sprawia, że odwiedzający nas goście czują się jak w domu.

Co rozumiemy przez pojęcie "gościnności" w hotelu?

Wiele osób może się zastanawiać jak interpretować gościnność w hotelu. Jest to przede wszystkim bezinteresowna pomoc i życzliwość jaką okazujemy gościom podczas ich pobytu w naszym hotelu. Ze strony personelu powinna być to naturalna reakcja, którą praktykuje się w stosunku do każdego gościa. Każdy z pracowników hotelu bez wyjątku powinien być miły i gościnny.

